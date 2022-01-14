С 15 января в Рязани изменится маршрут №50

Администрация Рязани немного изменила маршрут общественного транспорта №50. С субботы, 15 января, микроавтобусы будут следовать через кардиодиспансер по улицам Гагарина, Стройкова и Островского в прямом и обратном направлении. Также добавятся остановки «Дворец молодежи», «Кардиодиспансер» и «Роддом №2».

Помимо этого, с 17 января, изменится график движения еще нескольких городских маршрутов. Так, на №30 сократят интервалы в часы пик, №23 будут обслуживать два автобуса вместо одного, а на маршрут №55, который власти пустили в микрорайон Недостоево вместо отобранного №82, выйдут шесть машин вместо трех.

Отмечается, что все дополнения вносятся по просьбам горожан.