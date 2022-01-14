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Происшествия14 января 2022 13:35

Из ОКБ в Рязани выписали пассажирку автобуса «Москва – Астрахань»

На лечении остаются еще два человека, также поступивших в критическом состоянии
Источник:kp.ru
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Из ОКБ в Рязани выписали пассажирку автобуса «Москва – Астрахань», которая поступила после ДТП под Скопином в критическом состоянии. Об этом сообщил главврач медучреждения Андрей Карпунин. Пациентка проходила лечение в отделении нейрохирургии.

«При поступлении наши специалисты диагностировали тяжелое состояние, такие повреждения, как у нее, в сумме дают сложный клинический случай», - отметил Карпунин.

Чтобы спасти пациентку, врачи ОКБ сделали ей операцию, провели интенсивную терапию, а также раннюю реабилитацию.

Женщина отправилась в родной город. Еще двое пострадавших в автокатастрофе 2 января продолжают находиться в рязанской ОКБ. Различные травмы в то злосчастное утро получили 22 человека, пятеро погибли.

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Еще три пациента продолжают лечиться в рязанской ОКБ (подробнее).