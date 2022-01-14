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Общество14 января 2022 13:17

Рязанский строитель дорог обманул налоговую на 120 млн рублей

На хитрого директора завели уголовное дело
Источник:kp.ru
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В Рязани завели уголовное дело на 37-летнего руководителя дорожной организации, который уклонялся от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Как удалось установить, мужчина работает директором подрядной организации, которая в рамках госконтрактов строила и ремонтировала дороги в Рязанской области. От имени компании рязанец на протяжении нескольких лет заключал фиктивные сделки с фирмами–однодневками на приобретение товаров и услуг, а в налоговые декларации вносил ложные сведения о вычетах.

Таким образом, с 2018 по 2020 годы хитрый руководитель не заплатил в бюджет более 120 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.