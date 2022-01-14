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Происшествия14 января 2022 12:44

На пожаре на улице Бирюзова в Рязани погиб молодой мужчина

Трагедия произошла утром в пятницу
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В пятницу утром, 14 января, в 9.21 на улице Бирюзова в Рязани произошел пожар. В девятиэтажном доме (№22) загорелась трехкомнатная квартира.

По сообщению пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области, на пожар выезжали три пожарных автомобиля и 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Площадь возгорания оказалось небольшой, но, к сожалению, пожар унес жизнь человека – погиб мужчина 1977 года рождения.

По предварительным данный, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.