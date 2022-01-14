Редакцию «КП-Рязань» отметила Росгвардия

Начальник Управления Росгвардии по Рязанской области Виктор Лачев вручил благодарность генеральному директору "КП-Рязань" Николаю Мальцеву.

За активное взаимодействие с Управлением Росгвардии по Рязанской области и широкое информационное сопровождение деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации награждены редакции восьми региональных средств массовой информации. В их числе руководство и журналисты «Комсомольской правды - Рязань».

Награждение, приуроченное ко Дню российской печати, провел начальник Управления Росгвардии по Рязанской области Виктор Лачев.

Как отмечалось во время церемонии, при взаимодействии со структурой важны оперативность и высокая квалификация. В частности, чтобы информировать рязанцев о важных охранных мероприятиях, результатах рейдов, общественной безопасности в регионе. Торжественная встреча росгвардейцев с информационными партнерами - редкий случай пообщаться в праздничной атмосфере, подвести итоги совместной деятельности, неспешно обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.