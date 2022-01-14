Рязанцев 15 января ждут снег и резкое падение атмосферного давления

В субботу, 15 января, в Рязани и области ожидается облачная погода, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Ночью и днем возможен снег, а также гололедица, местами сильная.

Ветер в субботу ожидается северо-западный, северный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -7... -2 градуса, днем -7... -2 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», грядущее потепление будет сопровождаться резким падением атмосферного давления – вместо 750 мм рт ст будет только 717-718 мм.

«А еще колебания давления приведут к усилению ветра», - отметили в центре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!