Новый рентгеновский аппарат С-дуга появился в рязанском кардиодиспансере.

У хирургов рязанского кардиодиспансера появился новый помощник – рентгеновский аппарат С-дуга. Хорошей новостью поделился региональный минздрав.

Основная задача таких установок – визуализация во время хирургических операций. Фактически аппарат играет роль «глаз» хирурга – он выводит картинку на монитор, тем самым облегчая специалистам проведение манипуляций на сердце.

«Аппарат будет использоваться для установки электрокардиостимуляторов при таких нарушениях, как жизнеугрожающая аритмия, которая сопровождается остановкой сердца, обмороками, летальными исходами», – рассказал главврач рязанского кардиодиспансера Александр Данилов.

Новый прибор уже приступил к работе, с его помощью врачи прооперировали 12 пациентов.

В будущем С-дугу рязанские кардиохирурги планируют использовать и при лечении аритмии радиочастотной абляцией. Этим сложным термином называется метод, при котором очаг заболевания разрушают электрическим током. Пока в Рязани такие операции не проводятся, но специалисты кардиодиспансера уверены - с появлением С-дуги рязанцев с диагнозом «аритмия» больше не надо будет отправлять в московские клиники.