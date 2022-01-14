Вода в святом колодце на окраине Рязани оказалась опасной для человека.

Вода в святом колодце села Голенчино опасна для человека. Об этом «КП-Рязань» стало известно после получения результатов экспертизы воды из ключей и источников в окрестностях Рязани.

Количество нитратов в воде из колодца в Голенчине оказалось выше предельно допустимого – 84,3 мг/л.

По словам кандидата медицинских наук Нины Срословой, нитраты – это самые опасные соединения, которые присутствуют в воде. При использовании такой воды внутри организма человека нарушается транспорт кислорода и наступает гипоксия тканей.

Отметим, что ведра на колодце не было, но и предупреждающей таблички тоже.

К слову, родниковая вода в Солотче оказалась самой мягкой, но по нитратам – на грани допустимого (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Полезная, бесполезная и опасная: В каких источниках Рязани не стоит брать воду на Крещение

Проверили качество воды из ключей, родников и освященных колодцев Рязани и Рыбновского района (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!