На трассе Шацк–Касимов произошло два ДТП с участием большегрузов

Фото: издательство «Пресса».

13 января на трассе Шацк-Касимов произошло сразу два ДТП с участием грузовиков. По данным издательства «Пресса», в аварии попали большегрузы Scania и DAF.

Механизатор Сергей Роганов, принимавший участие в ликвидации последствий ДТП, объяснил нашим коллегам, что водитель грузовика Scania не справился с управлением. Автомобиль выехал на обочину и застрял в снегу неподалеку от села Свищево. По словам механизатора, вызволить грузовик из снежного плена удалось лишь около полудня 14 января.

Другой подобный случай произошел около села Гавриловское. Там тоже водитель грузовика DAF не справился с управлением. Машина ударилась о металическое ограждение и остановилась, частично перекрыв движение на участке трассы Р-124.

Отмечается, что в обоих случаях водители транспорта не пострадали.