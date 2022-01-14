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Общество14 января 2022 11:01

Пронский тракторист спас замерзавшего в сугробе инвалида

Инцидент, едва не стоивший человеку жизни, произошел в январские каникулы
Источник:kp.ru
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Во время новогодних каникул в Пронском районе тракторист Алексей Филюшкин спас жизнь инвалиду села Карповского. В тот день Алексей пробивал на своей технике дорогу к отдаленному населенному пункту. Примерно в двухстах метрах от окраины села он заметил лежащего на обочине в сугробе человека.

Мужчина был жив. Позже выяснилось, что это житель Карповского, инвалид по имени Сергей.

Вместе в другими жителями села Филюшкин доставил Сергея домой и убедился, что его жизни больше ничего не угрожает.

Издательство «Пресса» приводит слова главы Малинищевского сельского поселения Елены Клинковой:

- Услышала о спасенном человеке не от Алексея – он человек скромный, хвастаться сам не будет. Но все же поступок совершил достойный уважения, мы обязательно его каким-то образом отблагодарим.