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Авто14 января 2022 10:59

Сотрудники ГИБДД вышли в рейд на улицы Рязани

В областном центре проходит профилактическое мероприятие «Дети»
Источник:kp.ru
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В пятницу, 14 января, рязанские инспекторы ГИБДД вышли в рейд, который назвали «Дети», сообщает пресс-служба подразделения УМВД.

Расположатся полицейские около детских садов, школ и других учреждений для детей. Инспекторы проверят, насколько ответственно взрослые относятся к вопросам безопасности маленьких пассажиров. Речь идет в первую очередь о детских удерживающих устройствах.

«За нарушение правил перевозки детей до 12-летнего возраста предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей», - напомнили в ГИБДД.

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