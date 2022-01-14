Андрей Красов: Нужно сделать все, чтобы корпус Торговых рядов уже в этом году ввели в эксплуатацию

Фото: РОО "Единая Россия"

12 января прошла очередная инспекция реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Три корпуса торговых рядов ХIХ века» в городе Касимове. Качество проведенного ремонта проверил депутат Государственной Думы, парламентарий от Рязанской области, член общественного совета проекта «Единой России» «Историческая память» Андрей Красов.

В ходе выездной проверки с участием представителей федерального подрядчика, администрации города Касимова, инспекции по охране памятников в Рязанской области был зафиксирован ряд недостатков.

Работы должны были завершиться в октябре 2021 года, однако до сих пор имеются проблемы с отоплением здания, с фасада отваливаются краска и штукатурка, в подвальном помещении зафиксированы сырые стены. Все эти недоделки подрядчик должен устранить. Окончательная приемка намечена на февраль.

«Недоделок еще много и безусловно они должны быть устранены. Это ответственность подрядной организации. Администрации Касимова совместно с региональными властями следует держать вопрос на контроле. Необходимо сделать все возможное, чтобы корпус уже в этом году был введен в эксплуатацию и стал доступен для посещения жителями и гостями города», – подвел итоги инспекции Андрей Красов.

В ходе совещания он также предложил уже сейчас начать работу по подготовке к реставрации следующего, второго корпуса Торговых рядов, который предполагается определить под хранение музейных экспонатов.

«Предлагаю специалистам инспекции по охране памятников, администрации города, сотрудникам федерального министерства культуры начать подготовку документов для подачи в федеральную программу плана реконструкции второго корпуса. Сделать это надо уже с учетом имеющегося опыта и ошибок, которые совершили во время реконструкции первого. Останавливать процесс нельзя, необходимо реставрировать все корпуса. Торговые ряды – наша историческая память, и мы должны восстановить эти уникальные объекты в Касимове», – заявил парламентарий.

После совещания чиновники региональных ведомств и федерального министерства культуры провели дополнительную консультацию по этому вопросу. Андрей Красов подготовил и направил необходимые запросы по поводу реконструкции второго корпуса в министерство культуры РФ.

Торговые ряды на Соборной площади Касимова были построены в середине XIX века на средства местного купечества. В 2018 году подрядная организация в рамках государственного контракта на 52,9 млн рублей должна была провести работы по реставрации кирпичной кладки, кровли, чердачного перекрытия, полов галереи, колонн первого корпуса памятника федерального значения. В итоге была демонтирована кровля, но спустя некоторое время работы прекратились, в результате чего корпус зимовал без крыши. В результате попадания осадков внутрь здания был нанесен материальный ущерб.

Договор с подрядной организацией расторгли, была проведена претензионная работа для компенсации нанесенного ущерба. Позже была определена новая подрядная организация, которая и приступила к исполнению контракта.