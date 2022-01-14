Эксперты: Родниковая вода в Солотче мягкая, но по нитратам – на грани допустимого Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В роднике, расположенном в поселке Солотча под Рязанью, очень мягкая вода, однако, по показателю опасных для человека нитратов – состав солотчинской воды находится на грани допустимого. Об этом стало известно, из результатов проведенной экспертизы воды различных источников и ключей в окрестностях Рязани.

Результаты экспертизы родниковой воды в поселке Солотча:

- жесткость общая, град. — 2,3;

- кальций, мг/л — 31,4;

- железо, мг/л — 0,096;

- магний, мг/л — 9,5;

- медь, мг/л — <0,001;

- хлориды, мг/л — 31,4;

- нитраты, мг/л — 40;

- аммиак и ионы аммония, мг/л — 0,5;

- минерализация, мг/л — 198;

- нефтепродукты, мг/л — 0,04.

Подробнее о нормативах и результатах экспертизы воды в других источниках читайте в материале: Полезная, бесполезная и опасная: В каких источниках Рязани не стоит брать воду на Крещение

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