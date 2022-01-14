Эксперты: Родниковая вода в Солотче мягкая, но по нитратам – на грани допустимого
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В роднике, расположенном в поселке Солотча под Рязанью, очень мягкая вода, однако, по показателю опасных для человека нитратов – состав солотчинской воды находится на грани допустимого. Об этом стало известно, из результатов проведенной экспертизы воды различных источников и ключей в окрестностях Рязани.
Результаты экспертизы родниковой воды в поселке Солотча:
- жесткость общая, град. — 2,3;
- кальций, мг/л — 31,4;
- железо, мг/л — 0,096;
- магний, мг/л — 9,5;
- медь, мг/л — <0,001;
- хлориды, мг/л — 31,4;
- нитраты, мг/л — 40;
- аммиак и ионы аммония, мг/л — 0,5;
- минерализация, мг/л — 198;
- нефтепродукты, мг/л — 0,04.
Подробнее о нормативах и результатах экспертизы воды в других источниках читайте в материале: Полезная, бесполезная и опасная: В каких источниках Рязани не стоит брать воду на Крещение
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