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Здоровье14 января 2022 9:24

В Рязани от коронавируса умерла девушка, которой было всего 27 лет

В оперативной группе сказали, кого включили в летальный список 14 января
Источник:kp.ru
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В четверг, 13 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек. Скончались они в декабре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Это пятеро мужчин – 53 года, 61 год, 62 года, 66 лет, 75 лет года и восемь женщин – 27 лет, 60 лет, 70 лет, 70 лет, 70 лет, 73 года, 77 лет, 79 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2674 человек.

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