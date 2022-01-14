В рязанском поселке Южном отключили холодную воду

14 января в Рязани вновь отключили холодную воду. В этот раз не повезло жителям нескольких домов в поселке Южный. Причина прекращения водоснабжения – очередные ремонтные работы на водопроводе.

До 16.00 не будет холодной воды по следующим адресам:

- улица Гайдара, дома №№ 2а, 2б;

- улица Корнилова, дома №№ 2а, 2б, 2в;

- улица Кутузова с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона), с дома № 2 по дом № 62 (четная сторона);

- улица Нахимова, дома №№ 2а, 2б;

- улица Ушакова, дома №№ 2а, 2б;

- улица Черновицкая, дом № 32 корпус 2.

В «Водоканале» сообщили, что подвоз технической воды организуют у дома № 32 корпус 2 по улице Черновицкой.