Президент поддержал инициативы «Единой России» по социальной газификации

Владимир Путин в ходе совещания с правительством 12 января поддержал предложения по реализации программы социальной газификации, которые озвучил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В первую очередь – чтобы главы субъектов стали руководителями региональных штабов по газификации.

«Тема социальной газификации вошла в народную программу партии. Мы понимаем свою ответственность и то, что успешное выполнение социальной газификации во многом зависит от концентрации усилий на всех уровнях власти», – подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, поставленная президентом задача – подключить до конца года всех желающих – является приоритетной для партии.

«Для ее решения «Единая Россия» задействовала максимальные ресурсы. Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводим разъяснительную работу, организуем встречи в общественных приемных партии», – сказал он.

Секретарь Генсовета напомнил, что «Единая Россия», правительство и «Газпром» стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение газового оборудования российского производства. Сейчас в среднем по стране она составляет 94 тысячи рублей. По инициативе партии и при поддержке правительства ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры в 63 регионах могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами на приобретение газового оборудования.

Он также отметил, что «Единая Россия» поможет правительству реализовать программу обеспечения всех жителей регионов надежными и экологически чистыми источниками энергии. Сейчас сетевой газ есть не во всех субъектах РФ, поэтому там необходимо использование альтернативных источников – например, чистых угольных технологий, сжиженного газа или электрификация котельных.

Помимо этого, Андрей Турчак обратился к президенту с предложением установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. Порядок их работы до сих пор не определен.

Президент одобрил инициативы «Единой России» и поручил правительству, партии и общественным организациям подключиться к выполнению программы социальной газификации.

Напомним, 11 июня Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Такие меры поддержки действуют уже в 63 регионах.

По мнению губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Любимова, бесплатная догазификация домовладений – серьезная поддержка для граждан, поскольку для некоторых из них стоимость этих работ была неподъемной.

«В настоящее время ведется очень важная для людей работа, которая способствует повышению качества жизни рязанцев. В целом деятельность по этому направлению максимально активизирована и будет осуществляться до полного достижения результата, то есть до подключения всех домов, которые этого требуют», – подчеркнул лидер рязанских единороссов.

В Рязанской области собственники 5239 домовладений, расположенных в 584 населенных пунктах, проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои дома. Всего же в регионе насчитывается 38 023 негазифицированных домовладения.

На 10 января 2022 года в газораспределительные организации Рязанской области поступило 2638 заявок на строительство газовых сетей до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Заключено 1140 договоров с гражданами, из них исполнено 752.

На правах рекламы.