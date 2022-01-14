Женщины выталкивали маршрутку №45 из снежной каши на окраине Рязани

Рано утром 14 января в поселке Ворошиловка на конечной остановке застряла маршрутка №45. Чтобы вызволить автобус из снежной каши, на помощь пришли пассажиры – все женщины.

«Ворошиловка. Конечная. 6:45. Застряла маршрутка №45. Пассажиры - одни женщины, толкают как могут. К автобусу не подъехать - богом и людьми забытая Ворошиловка», - прокомментировала свое видео местная жительница Светлана Ананьева.

Женщины толкали машину, подкладывали под колеса различные предметы, но бесполезно. В какой-то момент водителю удалось тронуться с места, но тут же он снова завяз в снежной каше – колеса пробуксовывались на месте. Тогда женщины дружно по команде водителя стали заполнять задние места салона автобуса. Удалось ли таким образом выехать с конечной, неизвестно.

Буквально пару дней назад застрявшую маршрутку выталкивали в районе ТЦ «Олимпийский». В тот раз это были мужчины (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!