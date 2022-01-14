В результате ДТП в Скопинском районе пострадали двое

В Скопинском районе Kia Sorento съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

13 января в Скопинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Kia Sorento. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, все случилось примерно в 13.10 на 81 километре автодороги Рязань – Пронск – Скопин.

По предварительной информации, 49-летняя рязанка за рулем внедорожника не учла сложные погодные условия и не выбрала безопасную скорость, в результате потеряла управление, съехала с дороги - машина опрокинулась в кювет.

В ДТП пострадали двое - женщину и 57-летнего пассажира иномарки госпитализировали с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.