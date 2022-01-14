Ушла из жизни начальник отдела РГУ Татьяна Свитнева

6 января скончалась начальник редакционного отдела Редакционно-издательского центра РГУ им. Есенина Татьяна Наумовна Свитнева. Печальную весть сообщили коллеги Татьяны Наумовны по РИЦ.

«Вся трудовая деятельность Татьяны Свитневой связана с издательским делом, классическим русским словом и Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина. Наш коллектив выражает самые искренние соболезнования близким», - говорится в некрологе.

Татьяне Наумовне было 72 года. Простились с ней 10 января в Скорбященской церкви.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!