«Возьму. Готова. Не сахарная»: мэр Рязани Сорокина пообещала взять лопату для уборки города от снега

Елена Сорокина готова взять лопату в руки.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина ответила на призывы в социальных сетях самой взять лопату в руки и выйти на расчистку улиц.

«В соцсетях видела призыв взять лопату. Возьму. Готова. Не сахарная», - заверила чиновница, и отметила, что в пятницу [14 января], а также в выходные дни сотрудники администрации Рязани выйдут на субботники.

«Выйдет и руководящий состав. В таких погодных условиях считаю это нормальным. Наверное, это неидеальное управление, но реальное, жизненное решение!» - подчеркнула глава горадминистрации.

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