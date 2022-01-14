Последние новости о Елене Логуновой: появилось стихотворение про Елену Логунову с намеком на возможного виновника ее пропажи

Последние новости о Елене Логуновой: мама пропавшей девушки – Наталия Кошелева, опубликовала на своих страницах в социальных сетях стихотворение, написанное [вероятно] крестницей Елены – Васильчиковой Наталией. В стихотворной форме автор попыталась выразить свое отношение к пропаже Елены Логуновой, и недвусмысленно дала понять, кто, по ее мнению, причастен к исчезновению девушки:

«От отчаяния и боли, От ощущения вины, Не разглядели в главной роли Лицедея со спины. Там скрыто много темной силы, Не сразу поняла она, Что дьявольской улыбкой милой Ухмылялся Сатана».

Речь, по всей видимости, идет о муже Елены – Александре Логунове. Автор указала, что она [Елена] его всегда любила, «ну а он себя любил»: «Льстиво угождал притвора, Без начала и конца, А когда случилось горе, Маска рухнула с лица!»

Стихотворение про Елену Логунову полностью:

Прошлым летом было жарко,

Солнце мне в окно пекло.

Вся измучившись, так жалко,

Птица билась о стекло.

Мне старушка нагадала,

Это значит быть беде.

Наша девочка пропала,

Мы не знаем, что с ней? Где?

Кто без совести и чести

Жизнь разрушил в пух и прах?

Человек пропал без вести,

Это - ужас, мрак и страх!

От отчаяния и боли,

От ощущения вины,

Не разглядели в главной роли Лицедея со спины.

Там скрыто много темной силы,

Не сразу поняла она,

Что дьявольской улыбкой милой Ухмылялся Сатана.

А ведь в жизни так и было,

Излишне был наигран пыл,

Она его всегда любила,

Ну, а он себя любил.

Льстиво угождал притвора,

Без начала и конца,

А когда случилось горе,

Маска рухнула с лица!

Сердце плачет, душу рвет,

Эту боль не соизмерить,

Но желание не умрет

Живой обнять и в чудо верить!

Мы верим, что найдем тебя

И, суждено мечте той сбыться.

Всем сердцем искренне любя,

Мы будем каждый день молиться!

Мы верим, что Господь хранит,

Нам без нее так стало пусто.

Пока судьбы свеча горит,

Мы подаем Сорокоусты...

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).