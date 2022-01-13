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Общество13 января 2022 16:09

Депутат Госдумы РФ Андрей Красов поздравил рязанских журналистов с профессиональным праздником

Он принял участие в торжественных церемониях регионального правительства и ОНФ
Источник:kp.ru
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Депутат Госдумы РФ Андрей Красов (справа) поздравляет генерального директора рязанского выпуска "Комсомольской правды" Николая Мальцева.

Депутат Госдумы РФ Андрей Красов (справа) поздравляет генерального директора рязанского выпуска "Комсомольской правды" Николая Мальцева.

13 января в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День российской печати. В Правительстве Рязанской области в этот день чествовали представителей средств массовой информации.

Одним из тех, кто поздравил журналистов стал депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области Андрей Красов.

- Выражаю вам искреннюю благодарность за высокий профессионализм, оперативность и информационную поддержку добрых инициатив, - отметил Андрей Леонидович.

Чуть позже депутат Красов принял участие в торжествах, посвященных Дню российской печати, в региональном отделении Общероссийского народного фронта.