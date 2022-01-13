Депутат Госдумы РФ Андрей Красов поздравил рязанских журналистов с профессиональным праздником

Депутат Госдумы РФ Андрей Красов (справа) поздравляет генерального директора рязанского выпуска "Комсомольской правды" Николая Мальцева.

13 января в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День российской печати. В Правительстве Рязанской области в этот день чествовали представителей средств массовой информации.

Одним из тех, кто поздравил журналистов стал депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области Андрей Красов.

- Выражаю вам искреннюю благодарность за высокий профессионализм, оперативность и информационную поддержку добрых инициатив, - отметил Андрей Леонидович.

Чуть позже депутат Красов принял участие в торжествах, посвященных Дню российской печати, в региональном отделении Общероссийского народного фронта.