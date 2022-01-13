Рязанский священник предупредил о надвигающейся волне омикрона

Фото: Instagram.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов опубликовал в своем Instagram пост «Омикрон наступает…». В нем он рассказал о беседах с медиками нескольких ковидных отделений города.

«Штамм действительно менее агрессивный, зато распространяется настолько стремительно, что возможно это компенсирует его относительно меньшую летальность. Медики ждут новой лавины госпитализаций…» - написал Фетисов.

В заключении поста священник призвал рязанцев быть, насколько это возможно, бдительными и осторожными.

Напомним, накануне стало известно, что в Рязанской области выявили первый случай заражения омикроном - новым штаммом вируса SARS-CoV-2, который и вызывает коронавирус. Его выявили у военнослужащего, вернувшегося из Африки.