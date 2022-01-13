В ночь на 14 января спецтехника будет убирать снег с 13 улиц Рязани. Фото: admrzn.ru.

Администрация Рязани рассказала о предстоящей ночной уборке снега. По словам властей, в ночь на 14 января спецтехника будет работать на 13 улицах города.

Так, рабочие рязанской Дирекции благоустройства города планируют убирать и вывозить снег по следующим адресам:

- улица Ленина;

- улица Николодворянская;

- улица Полонского;

- улица Соборная;

- улица Радищева;

- улица Свободы;

- Первомайский проспект;

- площадь Ленина;

- площадь Соборная;

- площадь Мичурина.

Помимо этого, подрядные организации планируют вывозить снег с улиц Великанова, Фрунзе и 7-го Мервинского проезда.

В работах задействуют 6 самосвалов, 2 снегопогрузчика, 6 тракторов-погрузчиков, 2 грейдера, 2 бульдозера, 23 комбинированных дорожных машины и 26 самосвалов подрядных организаций.

Администрация Рязани настоятельно просит водителей не оставлять на ночь свой транспорт на данных улицах, чтобы они не затрудняли работу спецтехники.

Ранее стало известно, что автомобили, мешающие уборке снега, эвакуируют сотрудники Госавтоинспекции.