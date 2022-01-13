Четыре ДТП и снежный заряд вечером 13 января спровоцировали в Рязани 10-балльные пробки

Вечером 13 января Рязань погрузилась в десятибалльные пробки, сообщает веб-сервис компании «Яндекс». Основной причиной автомобильных заторов по-прежнему является снегопад с плохо расчищенными дорогами. Не обходится ни один из последних вечеров и без мелких дорожно-транспортных происшествий.

Если верить сервису «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18:02 в черте Рязани практически одновременно произошло четыре ДТП: на Ряжском шоссе, Московском шоссе (напротив магазина «Декатлон»), на улице Советской Армии – пересечение с улицей Новоселов, улице Дзержинского – перекресток с улицей МОГЭС.

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