Рязанцев предостерегли от проведения своим кошкам операции «мягкие лапки». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанцев предостерегли от проведения своим домашним питомцам, в первую очередь – кошкам, онихэктомии. Это операция, во время которой животным удаляют когти с конечными фалангами пальцев – «мягкие лапки».

Зачастую подобные операции ветеринарные клиники делают за деньги без каких-либо ветеринарных показаний.

«Это приводит к инвалидности животного, разрушая его биологические и физиологические особенности», - говорится в сообщении рязанского управления Россельхознадзора.

В ведомстве указали, что проведение нелечебных операций, если это выходит за рамки «гуманного отношения к животному» и не продиктовано ветеринарными показаниями, можно расценить как жестокое обращение с животными, за которое предусмотрена ответственность, в том числе – уголовная.

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