Губернатор: Мы развиваем систему социальных лифтов, запускаем свой Центр корпоративного обучения

13 января губернатор Рязанской области Николай Любимов участвовал в Гайдаровском форуме «Россия и мир: приоритеты», который проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ при поддержке Правительства России. Глава региона принял участие в качестве спикера в сессии «Есть ли жизнь на госсслужбе?»

Губернатор ответил на ряд вопросов. В частности, говоря о мотивации госслужащих в работе, укреплении кадровой составляющей в органах власти, Николай Любимов отметил, что образ госслужащего как человека системы изменился. «Власть – это служение. Служение людям, – сказал губернатор. – Госслужащий – это профессионализм, отзывчивость, сервисность, своевременность, а также возможности, которые он использует».

По словам губернатора, должна быть система материальной и нематериальной мотивации, в том числе стимулы для того, чтобы госслужащие могли проявлять креативность по необходимости, быть эффективными и комфортно преодолевать профессиональное выгорание, прежде всего, при поддержке руководства и цифровых сервисов.

«Тщательный отбор претендентов, профессиональное обучение и создание условий для максимального раскрытия потенциальных задатков госслужащих. Мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Регион участвует в конкурсе РАНХиГС, мы развиваем систему социальных лифтов, запускаем свой Центр корпоративного обучения», - подчеркнул Николай Любимов.

Кроме того, еще одним очень действенным механизмом мотивации Николай Любимов назвал командную работу.

«Повышение компетенций госслужащих, работа в системе обратной связи с жителями – одна из ключевых задач. Мы ее решаем за счет цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы и запуска полезных информационных сервисов», – сказал Николай Любимов.

В дискуссии в рамках данной сессии Гайдаровского форума участвовали заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, замдиректора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Андрей Сороко, директор Центра современных коммуникаций Высшей школы госуправления РАНХиГС Лариса Катышева.

От Рязанской области в мероприятиях Форума также принимает участие министр промышленности и экономического развития региона Андрей Ворфоломеев.

Предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области.