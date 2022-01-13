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Происшествия13 января 2022 11:29

В рязанском Сасове инспекторы ДПС задержали пьяного водителя

Мужчину, севшего за руль подшофе, отстранили от управления транспортом
Источник:kp.ru
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Фото: управление МВД по Рязанской области.

Фото: управление МВД по Рязанской области.

В городе Сасово на улице Пушкина сотрудники ГИБДД задержали водителя, севшего за руль пьяным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль LADA Largus. При общении с водителем полицейские выяснили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование лишь подтвердило подозрения сотрудников. Оно показало у задержанного 0,199 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления транспортом. Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.