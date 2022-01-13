Подрядчик зимней уборки Рязани – депутату: Кому я должен, всем прощаю

Депутат Рязгордумы передал свой разговор с подрядчиком, отвечающим за зимнюю уборку Железнодорожного района. Речь шла об улице Березовой. Фото: кадр видеозаписи со страницы vk.com/khudyakov_r_e

Депутат Рязанской гордумы Роман Худяков опубликовал пост на тему зимней уборки Рязани. На личной странице в соцсети он передал свой разговор с подрядчиком, отвечающим за Железнодорожный район.

Записи Худяков не приложил, поэтому верить его словам или нет – решайте сами. Депутат утверждает, что в беседе с одним из руководителей компании «Девелопмент» он сказал, что жители улицы Березовой «уже пять дней не могут дождаться уборки (снега)».

- Ну и что?! У меня еще 140 таких улиц. Вы что считаете, что я их все одновременно должен убрать? - якобы ответил подрядчик.

- Конечно, должны. И если у вас не хватает техники, то обязаны нанять дополнительно, - парировал звонящий.

- Кому я должен, всем прощаю. До свидания.

Как бы спасая ситуацию, Худяков пригнал на Березовую грейдер. Здесь следует отметить, что депутат связан с организацией, часто получающей подряды от муниципальных властей, в том числе на ремонт дорог.