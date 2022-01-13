Рязанцев 13 и 14 января ждет очередное испытание сильной метелью Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 13 января, примерно с шести часов, в Рязани прогнозируется сильная метель. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области, исходя из данных Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ровно сутки, до вечера 14 января, в Рязани ожидаются снег, местами сильный и мокрый снег. Кроме того, метеорологи прогнозируют метель, гололед, налипание мокрого снега, гололедицу и снежные заносы.

Ветер ожидается юго-западный и северо-западный, порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -16… -11 градусов, а днем -5... 0 градусов.

Погода преподнесла коммунальщикам один огромный снежный сюрприз. С улиц вывозят ежесуточно тысячи кубов снега, но ни пешеходы, ни автомобилисты недовольны уборкой. Недовольны своими подчиненными и подрядчиками и в мэрии…

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