В Рязани застрявшую в снегу маршрутку вытолкали пассажиры

Фото: RZN_LIFE

Вечером 12 января в Рязани на занесенной снегом улице застряла маршрутка. Видео инцидента разместили в группе RZN_LIFE в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин выталкивают из снежного плена забуксовавший пассажирский транспорт. При этом автор поста сообщает, что запись была сделана на парковке ТЦ Олимпийский.

«Вытолкали! Молодцы, вот так и живем…», - говорит голос за кадром.

И это далеко не единственный подобный случай, произошедший с начала снегопадов. Так 10 января в рязанском поселке Сапожок чуть было не сорвалась похоронная церемония. Из-за сильного снегопада по дороге на кладбище застрял катафалк с покойным.