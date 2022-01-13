Под Рязанью патрульные полицейские помогли матери с больным ребенком быстро добраться до больницы

Сергей Кузин и Вадим Викторов помогли семье быстро добраться до больницы. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

В Клепиковском районе полицейские помогли матери с больным ребенком быстро добраться до больницы. Об истории с благополучным финалом рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Женщина пришла за помощью в пункт полиции, расположенный в поселке Тума. Мать рассказала, что ее двухлетний ребенок периодически теряет сознание, задыхается и хрипит, а скорая помощь на вызов приехать не смогла.

Сотрудники полиции посадили семью в служебную машину и поехали в сторону Спас-Клепиков. По дороге они связались с экипажем ДПС, который находился неподалеку, и попросили помочь довезти мать с ребенком до районной больницы.

В тот день дежурили старший лейтенант полиции Сергей Кузин и младший сержант полиции Вадим Викторов. Инспекторы пересадили нуждающихся в помощи людей в патрульный автомобиль и с включенными спецсигналами и проблесковыми маяками доставили семью в Клепиковскую больницу. По дороге полицейские сообщили медикам, что везут ребенка, нуждающегося в экстренной помощи. Когда экипаж подъехал, его на входе уже встречал медперсонал.

После оказания первой помощи малыша отправили в Рязанскую областную детскую больницу.