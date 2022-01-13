Рязанцам напомнили, как получить QR-код после вакцинации, если его нет долгое время

Рязанцам напомнили, как получить QR-код после вакцинации, если он не появился в личном кабинете на портале Госуслуг по прошествии достаточно длительного времени.

Как отметили в опергруппе рязанского правительства, обычно QR-код приходит в течение трех суток после вакцинации или подтверждения выздоровления, но иногда возможны задержки.

Если прошло слишком много времени (сколько именно, не уточняется – Ред.), а QR-кода по-прежнему нет, необходимо сделать следующее:

- проверить в личном кабинете правильность заполнения паспортных данных, номера СНИЛС и дату рождения;

- убедиться, что учетная запись на портале Госуслуг подтверждена;

- если все верно, а QR-кода нет, тогда писать в службу поддержки. Пока будет разбирательство, вакцинированному выдадут временный сертификат на 14 дней.

Последний вариант - необходимо обратиться медучреждение, где ставили прививку, и попросить проверить правильность ваших данных.

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