За сутки с улиц Рязани вывезли более 4,6 тысяч кубометров снега. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

За прошедшие сутки с улиц Рязани коммунальщики вывезли свыше 4,6 тысяч кубометров снега и израсходовали более 470 кубометров пескосоли для обработки дорог. Такие данные привела пресс-служба мэрии в своем ежедневном отчете.

Ночью, пока дороги относительно свободны, на улицах Рязани трудилось более 90 единиц техники, в частности, 6 самосвалов и тракторов-погрузчиков, а также снегопогрузчики, грейдеры, бульдозеры, 23 комбинированных машины и 43 самосвала, которые предоставили подрядные организации.

В результате коммунальщики провели грейдирование на улицах Новой, Урицкого, Вознесенской, Подгорной, Щедрина, Садовой, Скоморошинской, Халтурина и двух разворотных кругах – в поселке Борки и на конечной остановке автобуса № 1.

С остальных территорий в основном вывозили снег. Очистили центр города – площадь и улицу Ленина, Полонского, Николодворянскую, участок улицы Введенской от Горького до Ленина, площадь Мичурина и Первомайский проспект.

Также рабочие Дирекции благоустройства убрали снег на путепроводе в поселке Приокский и на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина.

С утра 13 января на дежурство заступила 21 комбинированная дорожная машина. Как сообщили в мэрии Рязани, транспорт выйдет на подметание городских улиц в течение дня.

Ранее глава администрации Елена Сорокина раскритиковала уборку Рязани от снега, назвав работу подчиненных и подрядчиков беспределом и халтурой.