На трассе в Шацком районе девушка на Renault, не сбавив скорость, вылетела в кювет

Днем 12 января в Шацком районе в условиях непогоды произошло серьезное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 340-м км автодороги М-5 «Урал», между деревнями Мишутино и Марьино, 30-летняя жительница Пензенской области за рулем Renault Logan на скорости вылетела с дороги.

По мнению инспекторов ДПС, девушка не учла «дорожные и метеорологические условия», а также не выбрала безопасную скорость.

В результате дорожного происшествия 42-летний пассажир Renault получил травмы.

ДТП произошло между деревнями Мишутино и Марьино Шацкого района

В этот же день в Кораблинском районе трактор на заснеженной трассе вылетел в силосную яму. В ДТП пожилой тракторист получил серьезные травмы (читать подробнее).

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области сотрудники ДПС ГИБДД зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек получили различные травмы.

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