Под Рязанью трактор на заснеженной трассе вылетел в силосную яму

В Кораблинском районе трактор на заснеженной трассе вылетел в силосную яму

Днем 12 января в Кораблинском районе недалеко от села Кипчаково произошло ДТП с участием трактора, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 71-летний водитель за рулем трактора МТЗ, не принял во внимание «дорожные и метеорологические условия», не справился с управлением и вылетел на скорости в силосную яму.

В ДТП пожилой тракторист получил серьезные травмы

В результате дорожного происшествия водителя с травмами госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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