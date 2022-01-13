Из скопинской больницы выписали всех пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом

12 января из Скопинской больницы выписались последние пациенты, пострадавшие в ДТП с рейсовым автобусом, который ехал из Москвы в Астрахань. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

В трагический день 2 января, когда после столкновения с опорой моста погибли пять человек, в Скопинский межрайонный медицинский центр поступили 22 пострадавших. Из них трое первые часы находились в реанимации. Скопинские медики провели необходимую работу, экстренные операции, чтобы стабилизировать состояние пациентов. Через шесть часов их транспортировали в рязанскую ОКБ.

Кроме того, один мужчина, семь женщин и двое детей поступили в хирургическое отделение в удовлетворительном состоянии. Врачи диагностировали у них травмы средней тяжести.

Часть пациентов после выписки забрали родственники, другие сами уехали в Астрахань.

Три человека пока остаются под наблюдением медиков рязанской ОКБ.

Рано утром 2 января 2022 года в Скопинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП – погибли пять человек. Автобус ехал по маршруту Москва – Астрахань. В салоне находились около пятидесяти пассажиров, включая детей.

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