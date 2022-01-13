Утром 13 января в Рязани отключат воду на семи улицах

В четверг, 13 января, на нескольких улицах города отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

13 января с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующему адресу:

- улица Щорса, д. 37 корпус 2.

С 09:30 до 20:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Корнилова, дома 2а, 2б;

- улица Нахимова, д. 2а, д. 2б, д. 2в;

- улица Ушакова, д. 2а, д. 2б;

- улица Гайдара, д. 2а;

- улица Черновицкая, д. 32 корпус 2;

- улица Кутузова, дома с 1 по 63 (нечетная сторона), дома 2 - 62 (четная сторона).

Подвозить техническую воду будут к дому №32 корпус 2 по улице Черновицкой.