«Беспредел и халтура»: мэр Рязани разразилась гневным постом из-за плохой уборки города от снега

Глава администрации Елена Сорокина разразилась гневным постом в соцсетях в адрес подчиненных и управляющих компаний. Чиновница указала участки, где, по ее мнению, снег убирают из рук вон плохо.

«В третий раз на участке напротив «Рязань-1»... Малое шоссе расчистили. Одну кучу снега убрали, выросла другая. Дирекции благоустройства – сугроб убрать. Управлению транспорта – добиться, чтобы парковка перед вокзалом была расчищена! – начало гневное сообщение Сорокина. - У поликлиники №2 на улице Профессора Никулина не убрано. Совсем! Зона ответственности подрядчика. Он даже не приступал к работам! Здесь находится травмпункт, люди не могут ни подойти, ни подъехать к поликлинике».

Досталось собственникам магазинов и учреждений в доме №1, кор.4 по улице Чкалова. Там абсолютно ничего не почистили.

«Это даже не безобразие, а беспредел! Фиксируем и передаем материалы для принятия административных мер воздействия», - пообещала глава администрации.

Абсолютно не убран и двор дома №91, кор. 1 по улице Ленинского Комсомола: двор в снегу, а на крыше сосульки.

«Управляющая компания «Городская роща» явно халтурит. Подключаем жилинспекцию», - пообещала чиновница. - На улицах Толстого, Чернышевского, 6-я линия совсем не ступала нога подрядчика... Березовая улица прочищена, но, по-видимому, это заслуга депутата, но не подрядчика. С подрядчиком по Железнодорожному району надо расставаться и вносить в реестр недобросовестных поставщиков. Зачем браться за то, что не по силам?»

Чуть ранее глава администрации озвучила список предприятий, которые помогают городу в уборке от снега (читать подробнее).

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