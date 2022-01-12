Мэр Рязани Сорокина назвала предприятия, которые помогают убирать в городе снег

Глава администрации города Елена Сорокина поблагодарила руководителей всех рязанских промышленных предприятий, которые откликнулись на помощь в уборки областного центра от снега.

«Я благодарю всех, кто помогает городу в эти нелегкие для нас дни. Предприятия очищают подходы к своим организациям, тротуары, а некоторые готовы взять на себя и большие объемы», - подчеркнула чиновница, и перечислила следующие предприятия:

- РКБ «Глобус» — сотрудники конструкторского бюро расчистили участок вдоль предприятия по улице Высоковольтной, а также проезд Завражнова, тротуар, въезд и территорию детского сада №10 по улице МОГЭС;

- Рязанский приборный завод – расчистили участок тротуара у предприятия по улице Шевченко, тротуар по улице Семена Середы вдоль детского сада № 109, а также тротуар по улице Типанова в границах цеха;

- ООО «Рязаньнефтегазстрой» – сотрудники организации расчистили тротуары от дома №16 до дома №62 по улице Чкалова, улицу Весеннюю от Высоковольтной до Шевченко, а также территорию и подъезд к контейнерным площадкам у домов №№88, 140, 172 по Михайловскому шоссе.

В число предприятий-помощников также вошли: заводы «Красное Знамя», «Тяжпрессмаш», «Точинвест», «360-АРЗ», «Станкостроительный», ООО «Рязаньнефтегазстрой», ООО «Стройгазсервис», Рязанский завод плавленых сыров, ЗАО «Сплав», КРЗ, «Техно», «Керамзит», «Теплоприбор», ПАО «Ростелеком», «Рязанский Радиозавод», АО «ГРПЗ».

Ранее зампред рязанского правительства Артем Никитин провел совещание с руководителями промышленных предприятий города. Видимо, на этой встрече и решили вопрос по «синхронизации усилий всех подразделений и служб по приведению города в порядок» (читать подробнее).

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