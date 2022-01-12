Бывший руководитель коммунального хозяйства рассказал о причинах снежного коллапса в Рязани

12 января один из бывших руководителей коммунального хозяйства областного центра рассказал корреспонденту «КП-Рязань», почему возникла такая напряженность с вывозом снега.

- В наше время было несколько площадок, куда мы круглосуточно могли вывозить снег. Тогда с этим было попроще. Сегодня у нас есть полигон в Хамбушеве, который принимает снег от организаций с 8.00 до 17.00, при этом в выходные они не работают.

Позже появилась информация, что полигон начнет принимать грузовики со снегом с 13 января с 6.00. Надеемся, что позволит улучшить ситуацию.

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