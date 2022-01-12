Зампред Артем Никитин провел совещание по ликвидации последствий снегопада в Рязани.
Заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин провел переговоры с руководителями промышленных предприятий города, а также чиновниками городской администрации.
Обсуждали представители власти и бизнеса синхронизацию усилий всех подразделений и служб по приведению города в порядок после снегопадов, «чтобы и пешеходы, и водители могли беспрепятственно передвигаться по дорогам и тротуарам».
«Благодарю всех за понимание и готовность помочь. И технических, и людских ресурсов у администрации Рязани теперь гораздо больше. Главное – это грамотно их использовать, выстроить по-настоящему эффективную работу, результат от которой моментально увидят все», - отметил Никитин.
Вечером 12 января Рязань вновь погрузилась в десятибалльные пробки. Причиной послужили пять ДТП, которые произошли практически одновременно в нескольких районах города и обильный снежный заряд (читать подробнее).
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