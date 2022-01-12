Глава администрации Рязани Сорокина: Жители хотят выйти из подъезда и не упасть в сугроб

12 января глава администрации Рязани Елена Сорокина вызвала «на ковер» директоров городских управляющих компаний и ТСЖ. Как рассказала градоначальница в соцсетях, разговор получился серьезным и жестким.

Сорокина подчеркнула, что уборка от снега второстепенных улиц и дворов по-прежнему остается одной из самых больших проблем в городе, и далеко не все управляющие компании ответственно относятся к своим обязанностям. При этом она привела в пример застрявшие в рязанских дворах машины скорой помощи, о которых люди сообщали в соцсетях.

Также глава администрации напомнила коммунальщикам об их обязанности расчищать не только внутридворовые дороги, но и подъезды к мусорным контейнерам.

«Не надо перекладывать ответственность и говорить, что это муниципальная земля! Это земля, которая используется для нужд жителей дома», - заявила Сорокина.

Управляющие компании со своей стороны озвучили проблемы, с которыми им приходится сталкиваться при уборке снега. В частности, коммунальщики пожаловались главе администрации на полигон в Хамбушеве – из-за пересменки там принимают грузовики со снегом лишь с 8 часов утра. Сорокина пообещала, что приемка будет начинаться в 6.00. Помимо этого, власти рассмотрят возможность временно понизить стоимость платных талонов на прием снега.

Еще одна проблема – аренда техники. Сейчас организации предоставляют ее по завышенным ценам. Глава администрации поручила подчиненным проработать вопрос.

Побеседуют и с арендаторами коммерческих помещений, расположенных в жилых домах. В отношении нарушителей правил благоустройства городские власти примут меры.

«Жители хотят выйти из подъезда и не упасть в сугроб, дойти до остановки или сесть в машину и не застрять. Во дворах должно быть безопасно!» - подчеркнула Сорокина.