Пять ДТП и снежный заряд вечером 12 января спровоцировали в Рязани 10-балльные пробки

Десятибалльная пробка в Рязани на пересечении улиц Дзержинского и Ленинского Комсомола.

Вечером 12 января Рязань погрузилась в десятибалльные пробки, сообщает веб-сервис компании «Яндекс». Основной причиной автомобильных заторов является снегопад и плохо расчищенные дороги. Усугубляют ситуацию и мелки дорожно-транспортные происшествия.

Если верить сервису «Яндекс.Пробки», по состоянию на 17:20 в черте Рязани практически одновременно произошло пять ДТП: на Северной окружной дороге («машина сломалась»), на пересечении Первомайского проспекта и улицы Каширина, Куйбышевском шоссе, на улице Большой у поворота на Северную окружную, а также на Солотчинском мосту.

На всех указанных участках улично-дорожной сети серьезно затруднено движение.

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