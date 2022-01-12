Бывший рязанский вице-губернатор не смог восстановиться в должности через суд

12 января в Рязани завершилось рассмотрение иска бывшего вице-губернатора Михаила Семенова к региональному правительству. Он добивался восстановления на государственной службе после увольнения из-за прекращения допуска к государственной тайне.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, так как содержало составляющие гостайну сведения.

Рязанский областной суд, как сообщает его пресс-служба, заслушал доводы сторон, исследовал доказательства и принял решение отказать истцу в удовлетворении его требований. Увольнение признано законным.