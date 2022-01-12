За сутки с улиц Рязани эвакуировали 12 автомобилей, мешающих уборке снега

За последние сутки с улиц Рязани эвакуировали 12 автомобилей, мешающих уборке снега, сообщает региональная ГИБДД.

На специализированную стоянку машины увозили с улиц Семена Середы, Сенной, Право-Лыбедской, Высоковольтной, Новослободской и других. Водители этих автомобилей не только мешали своим брошенным транспортом уборке снега, но и парковались в зоне действия знака «Остановка запрещена».

«Несмотря на штрафы в размере 1500 рублей, некоторые водители умышленно или по неосторожности допускают такие нарушения. В результате на улицах Рязани создаются заторовые ситуации», - говорится в сообщении управления ГИБДД.

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