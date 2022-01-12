Разъехаться встречным невозможно – вечером Рязань неминуемо встанет в 10-балльных пробках

Улица Радищева, Рязань. 12 января.

12 января дорожная ситуация в Рязани продолжает оставаться очень напряженной из-за неочищенных от снега улиц. Скопившиеся сугробы заузили до предела проезжую часть. С учетом припаркованных автомобилей в центре города порой разъехаться встречным потокам просто невозможно.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела экстренное совещание по вопросам уборки города, но пока видимых улучшений это не дает.

Вечером 12 января областной центр неминуемо погрузится в 10-балльные пробки. Учитывайте это, планируя время выезда.