Директором школы №62 стала депутат Светлана Ворнакова

Светлана Ворнакова стала директором школы №62.

Депутат Рязанской городской Думы от «Единой России» Светлана Ворнакова стала директором школы №62 города Рязани (улица Советской Армии, 15а). Этим Ворнакова поделилась с подписчиками в социальных сетях.

«С 30 декабря 2021 года на меня возложили обязанности директора школы №62 города Рязани. Вот такие новости», - написала 43-летняя депутат. Новоявленный директор школы упомянула, что до сентября 2023 года будет продолжать «общественно-политическую деятельность в качестве депутата Рязанской городской Думы».

Светлана Ворнакова родилась 24 апреля 1978 года.

Окончила Московский государственный университет сервиса.

Прошла переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

Прошла программу повышения квалификации «Политический менеджмент», а также переподготовку по специальности «Педагогика. Теория и методика преподавания технологии».

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