Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о рязанских драках

В Рязани Эдгард защищался от гопников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в своем Instagram от том, что, побывав на дне города в Рязани, трижды был вынужден драться. В обоих случаях, по словам представителя цирковой династии, он защищался от хулиганов.

В 2013 году в интервью газете «Московские новости», характеризуя состояние цирковых зданий в России, Эдгард сообщил, что Рязанский цирк находится среди тех, в которых можно снимать фильмы ужасов.

Также в своем посте дрессировщик рассказал, что в Японии спас тонущего человека, а в Шереметьеве разнимал драку, в которой принимал участие чемпион Олимпийских игр по боксу.