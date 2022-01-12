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Звезды12 января 2022 13:04

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о рязанских драках

В областном центре представитель знаменитой династии укрощал не только хищников
Источник:kp.ru
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В Рязани Эдгард защищался от гопников.

В Рязани Эдгард защищался от гопников.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в своем Instagram от том, что, побывав на дне города в Рязани, трижды был вынужден драться. В обоих случаях, по словам представителя цирковой династии, он защищался от хулиганов.

В 2013 году в интервью газете «Московские новости», характеризуя состояние цирковых зданий в России, Эдгард сообщил, что Рязанский цирк находится среди тех, в которых можно снимать фильмы ужасов.

Также в своем посте дрессировщик рассказал, что в Японии спас тонущего человека, а в Шереметьеве разнимал драку, в которой принимал участие чемпион Олимпийских игр по боксу.