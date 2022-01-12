13 января на Рязанскую область обрушится вьюга

Максимально температура опустится до -20 градусов. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В четверг, 13 января, в Рязани и области ожидается переменная облачность, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Ночью возможен небольшой, а днем местами умеренный снег. Кроме того, прогнозируются местами вьюга, гололедица и снежные заносы.

Ночью ветер будет северо-восточный, 7-12 метров в секунду, днем юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то ночью 13 января ожидается -16…-11°С, местами до -20, а днем -13... -8°С, местами до -16.

Также прогнозируется, что общий уровень загрязнения воздуха будет умеренным, а экологическая обстановка в регионе - устойчивой.